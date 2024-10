Papież Franciszek podczas wizyty w Belgii skrytykował tamtejsze prawo o przerywaniu ciąży. Uderzył też w lekarzy dokonujących tych zabiegów, porównując ich do zabójców. Rolę kobiet natomiast porównał do "wydawania owoców". Szef belgijskiego rządu jest oburzony i zapewnia, iż czasy dyktowania przepisów przez Kościół się skończyły. Ponadto Alexander De Croo wezwał do siebie watykańskiego dyplomatę.