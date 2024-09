- W Kościele nie ma miejsca na nadużycia ani na ukrywanie ich - powiedział w Belgii podczas niedzielnej homilii papież Franciszek. Głowa Kościoła zaapelowała do tamtejszych biskupów o to, by nie tuszować spraw dotyczących wykorzystywania nieletnich. Wezwał także do sprawiedliwego osądzania winnych.