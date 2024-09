W czwartek rano papież przybędzie najpierw na osiem godzin do Luksemburga , słynącego z zamożności, wysokiej jakości życia, rekordowego wręcz poziomu zadowolenia mieszkańców oraz tolerancji. To również siedziba wielu unijnych instytucji.

Luksemburg. Księstwo gotowe na przyjęcie papieża

Po przylocie samolotem włoskich linii ITA na międzynarodowe lotnisko Findel papież uda się do historycznego Pałacu Książęcego na spotkanie z wielkim księciem Luksemburga - Henrykiem z dynastii Burbonów, który panuje od 2000 roku. W 2009 r. książę Henryk został nagrodzony przez ówczesną Papieską Radę Iustitia et Pax (Sprawiedliwość i Pokój) za starania w walce z eutanazją. Książę zawetował ustawę w tej sprawie, przyjętą wcześniej przez parlament. Zmusiło go to do czasowego zawieszenia jego władzy.