O krok od tragedii. Chwile grozy na płycie lotniska

Według wstępnej analizy Delta Air Lines Flight 1943 zatrzymał się około 300 metrów przed osiągnięciem punktu, w którym Boeing 777 przeciął sąsiednią drogę kołowania - poinformował rzecznik Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA).

- Mówimy tutaj o ułamkach sekund, ale początkowo myśleliśmy, że to się nie skończy dobrze - powiedział Brian Healy, jeden z pasażerów Delty, w rzmowie z NBC News. Jak dodał, niektórych podróżnych ogarnęła panika.

Nowy Jork: Groźny incydent z udziałem dwóch samolotów

Samolot Delta, który miał na pokładzie 145 pasażerów i sześciu członków załogi, wrócił do bramki i wyprowadził ludzi. Ostatecznie wystartował do Santo Domingo na Dominikanie następnego dnia rano. Samolot linii American Airlines do Wielkiej Brytanii wystartował z kolei zgodnie z planem z lotniska JFK i wylądował w Londynie na czas.

Linie Delta będą współpracować z władzami lotniczymi i pomagać im w pełnym przeglądzie lotu 1943 - oświadczył rzecznik firmy. Delta przeprosiła swoich klientów za niedogodności i opóźnienia w podróży.