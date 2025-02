"Zagrożenie ze strony Rosji jest bardziej akutualne"

Kaack w rozmowie z dziennikarzami nie potwierdził, by jedna z akcji sabotażowych dotyczyła korwety "Emden", która jeszcze nie weszła do służby. Przypomnijmy, w styczniu niemieckie media podawały, że podczas kontroli odkryto, że do układu napędowego statku dostało się kilka kilogramów metalowych wiórów.