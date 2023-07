Zdaniem przyjaciela Christiana Bruecknera , a zarazem głównego świadka w sprawie zaginięcia Madeleine McCann , mężczyzna chwalił się, że ma narzędzia do otwierania skomplikowanych zamków.

Sprawa Madeleine McCann. Główny świadek obala teorię policji

- Chwalił się zestawem narzędzi do włamań, którego używał do wchodzenia do ośrodków wypoczynkowych, hoteli i domów wakacyjnych w celu okradania turystów - mówił w rozmowie z "The Sun"

Już wcześniej Helge B., objęty ochroną przez niemiecką policję, sugerował, że Brueckner wszedł przez drzwi do wakacyjnego mieszkania McCannów. Obalało to oficjalną teorię, że porywacz dostał się do lokalu przez okno.

Policjanci badający sprawę mają sprawdzać także, czy podejrzany użył rozpuszczalnika do lakieru samochodowego, do obezwładnienia dziewczynki.

Co z Madeleine McCann? "Brueckner nigdy się nie przyzna"

Jak mówił w rozmowie z niemieckim "Bild", Helge B., główny podejrzany w prywatnych rozmowach miał przyznać, że uprowadził Madeleine McCann.

Ma o tym wiedzieć także inna osoba, której danych nie ujawniono. B. miał także doradzać Christianowi Bruecknerowi, by ten przyznał się do przestępstwa. Ten jednak ma być "zbyt uparty" i przekonany, "że policja nie może mu niczego udowodnić".

Świadek w śledztwie przyznał także, że prawnicy Bruecknera namawiali go, by ten wycofał swoje zarzuty. Właśnie dlatego przez ostatnie cztery lata był zmuszony do skorzystania z policyjnego programu ochrony świadków.

Sprawa Madeleine McCann

Przypomnijmy, w 2007 roku niespełna czteroletnia Madeleine zniknęła z portugalskiego pokoju hotelowego w Praia da Luz. Od tego czasu, na wniosek rodziny, prowadzone są działania, których celem jest odnalezienie dziewczynki.

W ostatnim czasie śledczy ponownie pojawili się w Portugalii , by zbadać kolejne tropy, które prowadzą do Christiana Bruecknera.

Możliwe, że za sprawę zaginięcia Madeleine McCann odpowiada Niemiec. 45-letni mężczyzna miał często przebywać w pobliżu zbiornika, który ostatnio przeszukiwali śledczy.

Bruckner znajduje się obecnie w więzieniu. Jest skazany za gwałt na turystce. Dodatkowo mężczyźnie zarzuca się wykorzystywanie dzieci w Portugalii.

***

