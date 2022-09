Według ogłoszonych w poniedziałek wyników Truss dostała 81,3 tys. głosów członków Partii Konserwatywnej, a jej konkurent, były minister finansów Rishi Sunak - 60,3 tys.

Lis Truss we wtorek zastąpi Borisa Johnsona w roli premiera Wielkiej Brytanii i tym samym stanie się trzecią kobietą na tym stanowisku.

O tytuł premiera ostatecznie walczyli Liz Truss i Rishi Sunak

Po serii głosowań w klubie poselskim konserwatystów w grze pozostali szefowa dyplomacji Liz Truss oraz były minister finansów Rishi Sunak.

Przez ostatnie sześć tygodni zabiegali oni o poparcie ok. 200 tys. szeregowych członków partii. W tym czasie odbyli dwie bezpośrednie debaty telewizyjne oraz 12 spotkań w różnych częściach kraju z członkami partii, którzy mogli im zadawać pytania.

Liz Truss: Mam śmiały plan

Według sondaży oraz prognoz bukmacherskich to właśnie Truss była faworytką do wygranej. W pewnym momencie szefowa dyplomacji miała niemal 30 punktów proc. przewagi nad Sunakiem. Po zakończeniu piątkowego głosowania Liz Truss oświadczyła:

- Wierzę w jaśniejszą i lepszą przyszłość dla Wielkiej Brytanii. Mam śmiały plan, który rozwinie naszą gospodarkę i zapewni wyższe płace, większe bezpieczeństwo dla rodzin i światowej klasy usługi publiczne. Zrobię to, obniżając podatki, forsując reformy po stronie podaży i ograniczając biurokrację, która powstrzymuje firmy.

Wybór nowego lidera był konieczny po tym, jak 7 lipca rezygnację z tego stanowiska - a w konsekwencji z urzędu premiera - ogłosił Boris Johnson. Był to efekt bezprecedensowej fali rezygnacji w jego rządzie - w ciągu dwóch dni odeszło prawie 60 posłów. Wyrazili oni w ten sposób swoje wotum nieufności wobec premiera, w związku z aferami piętrzącymi się wokół niego w ostatnich miesiącach.

Liz Truss. Kim jest?

Elizabeth Mary Truss urodziła się w 1975 roku. Od 2010 jest posłanką do Izby Gmin. W latach 2014-2016 na stanowisku minister środowiska, żywności i spraw wsi w gabinecie Davida Camerona. Następnie w okresie lipiec 2016-czerwiec 2017 minister sprawiedliwości i lord kanclerz, od czerwca 2017 do lipca 2019 główny minister skarbu państwa w gabinecie Theresy May. W rządzie Borisa Johnsona była ministrem handlu międzynarodowego, ministrem ds. kobiet i równości, a od 2021 roku objęła urząd ministra spraw zagranicznych.

10 lipca 2022 roku ogłosiła swoją kandydaturę na przewodniczącą Partii Konserwatywnej.