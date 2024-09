Rosja , jak zawsze, odrzuca takie oskarżenia i twierdzi, że Zachód próbuje wywoływać sztuczną panikę wśród społeczeństwa. Faktem jest jednak, że w ubiegłym roku Norwegowie uznawali rosyjskie działania sabotażowe za mało prawdopodobne, a ich podejście zmieniło się dopiero wraz wraz z początkiem 2024 r., kiedy to oceniono, że są one "prawdopodobne".

Rosja. Norweski wywiad ostrzega przed rosyjskimi działaniami sabotażowymi

Stensoenses, którego agencja odpowiedzialna jest za zbieranie danych wywiadowczych poza granicami Norwegii i wspieranie norweskiej armii, nie podał szczegółów na temat rosnących rosyjskich zagrożeń. Stwierdził jednak stanowczo, że naród prezydenta Putina stał się " mniej więcej pariasem " dla Zachodu, co może oznaczać, że ma już niewiele do stracenia w przypadku podjęcia jeszcze bardziej ryzykownych kroków.

W opinii szefa norweskiego wywiadu, Kreml będzie jedynie uważał na to, aby nie sprowokować NATO do uruchomienia art. 5 Paktu Północnoatlantyckiego, mówiącego o wsparciu militarnym sojuszników dla kraju, który zostanie zaatakowany.

Atak na Nord Stream. Trwa intensywne śledztwo

Po sabotażu gazociągów Nord Stream we wrześniu 2022 r. Norwegia rozmieściła swoją marynarkę wojenną, aby ta chroniła platformy naftowe i gazowe na Morzu Północnym, w czym wsparli ją sojusznicy z NATO.Mimo tego, norweska infrastruktura energetyczna jest tak rozległa (gazociągi rozciągają się na ok. 9 tys. km), że trudno całkowicie ją ochronić. Poza tym, kraj posiada ponad 90 morskich pól naftowych i gazowych.

Moskwa wielokrotnie skarżyła się, że Niemcy, które są odpowiedzialne za śledztwo ws. wydarzeń na Nord Stream, nie robią wystarczająco dużo, aby zbadać tajemnicze eksplozje, które skutkowały uszkodzeniem dwóch rurociągów transportujących rosyjski gaz do Europy po dnie Morza Bałtyckiego. Do dziś nikt nie przyznał się do spowodowania wybuchów, które nastąpiły siedem miesięcy po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę.