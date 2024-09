Szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis podkreślił, że "nic nie powinno spadać na Ukrainę, Łotwę czy terytorium NATO". Polityk odniósł się do naruszenia przestrzeni powietrznej Łotwy przez rosyjskiego drona, który się tam rozbił. "To jest nowa rzeczywistość, do której dopuściliśmy naszą bezczynnością" - ocenił Landsbergis nadmieniając przy tym, że Litwa będzie wspierać reakcję sojuszników.