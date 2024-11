W Wielkiej Brytanii szaleje sztorm Bert. Z powodu intensywnych opadów śniegu zamknięto wiele dróg. Mieszkańcom we znaki dają się też silne opady deszczu i wiatr. Jak ostrzegają służby, istnieje także ryzyko wystąpienia podtopień i powodzi.

Żywioł doprowadził już do śmierci trzech osób. Policja z Hampshire poinformowała, że około 60-letni mężczyzna zginął, gdy wiatr wywrócił drzewo na jego samochód.

Dwie inne osoby zginęły w sobotę w wypadkach drogowych , do których doszło podczas burzy - jedna zmarła w West Yorkshire, a druga w Northamptonshire.

Wielka Brytania. Sztorm i opady śniegu. Żywioł zagrożeniem

- Można spodziewać się zamieci śnieżnych w północnej Anglii i Szkocji, fatalnych warunków do podróżowania, a także ryzyka przerw w dostawie prądu z powodu zalegającego na liniach energetycznych śniegu - powiedział Aidan McGivern, meteorolog z Met Office.

Sztorm Bert zaatakował na Wyspach. Zamknięte drogi, odwołane loty

Sztorm przeszedł wcześniej także przez Irlandię. Jak poinformowała firma Electricity Supply Board, co najmniej 60 tys. domów, firm i gospodarstw rolnych w Irlandii zostało pozbawionych prądu. Doszło tam także do lokalnych podtopień, przez co zamknięto część dróg.