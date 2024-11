Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Atak zimy: Śnieżyce nad morzem i na południu

Najnowsze ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w związku z intensywnymi opadami śniegu objęły północno-wschodnią część województwa zachodniopomorskiego (powiat sławieński) oraz północne powiaty pomorskiego (słupski, Słupsk, lęborski, wejherowski i pucki). Takie same alerty objęły również południowe powiaty województw opolskiego i śląskiego .

Mocniej może sypać nad morzem - tam prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 20 cm. Tamtejsze ostrzeżenia obowiązują do godz. 6:00 w piątek.

Z kolei na południu pokrywa śnieżna może się zwiększyć o około 10 cm, zaś lokalnie możliwe są zwieje śnieżne. Ostrzeżenia będą wejdą tam w życie o godz. 22:00 i pozostaną w mocy do godz. 8:00 w piątek.

Ślisko na drogach i chodnikach

Synoptycy ostrzegają, że na tych obszarach po opadach deszczu i mokrego śniegu mokra nawierzchnia dróg i chodników może zamarzać, powodując oblodzenie. Szczególnie trzeba będzie na to uważać wieczorem i w nocy, kiedy miejscami temperatura przy gruncie sięgnie -5 stopni Celsjusza .

Powyższe alerty pozostają w mocy od godz. 15:00 w czwartek do 9:00 w piątek na północy, a także od godz. 17:00 w czwartek do godz. 9:00 w piątek na południu kraju.

To jednak nie wszystkie ostrzeżenia. Na południu powieje bardzo silny wiatr, szczególnie w najwyższych partiach Tatr .

Alert RCB: Potężne wichury na południu

Najtrudniej będzie na samym południu Polski. W powiecie tatrzańskim w Małopolsce obowiązuje pomarańczowy alert drugiego stopnia. Specjaliści spodziewają się tam porywów wiatru dochodzących do 100 km/h, a na szczytach Tatr do nawet 150 km/h . Dla tego powiatu wydano również alert RCB .

Oprócz tego z powodu prognozowanego silnego wiatru IMGW wydał żółte alerty pierwszego stopnia dla południowych części województw małopolskiego i podkarpackiego. Tam porywy mogą osiągać prędkość do 75 km/h. Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego wschodu.