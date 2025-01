Grenlandia może w przyszłości uzyskać niepodległość, ale jest mało prawdopodobne, aby jako nowe państwo stała się częścią Stanów Zjednoczonych - oświadczył minister spraw zagranicznych Danii Lars Lücke Rasmussen. To odpowiedź na powtarzające się sugestie Donalda Trumpa, który nie wyklucza aneksji największej wyspy świata. Tymczasem CNN informuje, że w Kopenhadze zastanawiają się, jak zareagować na wypowiedzi prezydenta elekta USA. Duńscy urzędnicy mieli otrzymać sygnały od jego współpracowników, że ​​podchodzi on do swoich planów wobec Grenlandii bardzo poważnie. Wszystko z powodu surowców i rywalizacji z Chinami.