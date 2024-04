Niepokojące doniesienia z Czeczenii. "Zacznie się walka o władzę"

Chociaż nie ma oficjalnego potwierdzenia choroby przywódcy Czeczeni , diagnoza nie pozostawia szans na jego pełny powrót do zdrowia. W związku z tym, według brytyjskiego dziennika "The Sunday Times", w Czeczeni wkrótce może rozpocząć się walka o miejsce po Kadyrowie , która może przerodzić się w konflikt zbrojny.

Jednym z głównych kandydatów do zastąpienia przywódcy Czeczenii jest jego bliski współpracownik i dowódca tamtejszego specnazu Apti Ałaudinow . Dziennikarze wskazują, że ma on poparcie Kremla.

Kadyrow ma problemy ze zdrowiem. Putin stanie przed poważnym dylematem

"Moskwa postrzega go jako człowieka, z którym można prowadzić interesy" - czytamy. 16 kwietnia prezydent Władimir Putin podpisał dekret, w którym powołał Ałaudinowa na stanowisko zastępcy szefa głównego zarządu ds. polityczno-wojskowych w resorcie obrony. Ma to być dla niego "trampolina do spektakularnej przyszłej kariery". Wcześniej Ałaudinow, który od początku wojny przebywa na Ukrainie, został przez Putina odznaczony orderem Bohatera Rosji.

Jeżeli próby wyłonienia nowego przywódcy doprowadzą do rozłamu na szczytach władzy, może się to przerodzić w konflikt zbrojny i doprowadzić do destabilizacji w regionie - uważa "The Sunday Times". Dziennikarze zauważają, że może być to problem dla Putina, który stanie przed poważnym dylematem.