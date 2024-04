Rosja rozszerza swoje wpływy w Afryce. Do Nigru przybył ok. 100-osobowy kontyngent Korpusu Afrykańskiego - struktury, która zastąpiła grupę Wagnera. To kolejny kraj Sahelu, w którym stacjonować będą rosyjscy żołnierze. Eksperci alarmują, że dzięki temu Moskwa będzie mogła kontrolować szlaki przerzutowe i wywierać presję migracyjną na Morzu Śródziemnym. Wszystko po to, by osłabić UE.