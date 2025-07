"Z całego serca dziękuję. Zwłaszcza policjantom, poszukiwaczom, niemieckiemu konsulatowi, służbom medycznym i wspaniałym pielęgniarkom, które zajęły się mną z ogromnym współczuciem. Podziękowania kieruję również do każdego, kto o mnie myślał i oczywiście do mojej ratowniczki i anioła - Tanii " - przekazała.

Australijski Outback, w którym zaginęła kobieta, to rozległy obszar w centralnej części kraju, który jest w większości niezamieszkały. Jest to w dużej mierze pustynny lub półpustynny teren, w którym według służb, przeżycie samemu może być bardzo trudne. Dlatego też australijska policja apeluje, by przed podróżą przez Outback odpowiednio się przygotować, pozostawić swoim bliskim informacje o planowej trasie, a w razie zgubienia się, pozostać w samochodzie, gdyż zwiększa to szansę na odnalezienie przez ratowników.