Jak przekazują media za oceanem, powołujące się na straż pożarną, do zawalenia doszło ok. 10 km na południe od jedynego miejsca dostępu do tunelu. Akcja ratunkowa była ekstremalnie trudna, a uczestniczyło w niej ponad 100 ratowników, w tym specjalnie przeszkolone zespoły do prowadzenia działań w tunelach o ograniczonej przestrzeni. Dotychczas nie potwierdzono, aby ktokolwiek zginął.