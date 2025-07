Kopanie dołów na plaży może być niebezpieczne - przypomina włoska prasa po tragicznym wypadku, do którego doszło nad morzem w stołecznym regionie Lacjum . 17-latek zginął tam na plaży, zasypany przez piasek w tunelu , który wykopał dla zabawy.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Montalto di Castro koło Viterbo , gdzie na wakacjach przebywała rodzina z Rzymu.

Z relacji mediów wynika, że pięciolatek mówił wtedy, iż jego brat "jest pod piaskiem". Początkowo w ogóle go nie słuchano, ale potem zaczęto przekopywać piasek w miejscu, w którym mali bracia widzieli ostatnio nastolatka.

Piasek osunął się na 17-latka. "Nikt nie zauważył, co się stało"

Jak ustalono, gdy chłopiec położył się w wykopanym przez siebie tunelu, piasek osunął się na niego, przez co nastolatek się udusił.

- Nikt nie zauważył, co się stało. Straciliśmy cenny czas, bo nie było widać, że ktoś jest pod piaskiem - powiedział lokalnej prasie porucznik Daniel Tramontana z miejscowej policji.

W związku z wypadkiem włoska prasa przywołuje dane z USA, według których nagłe osunięcia się piasku do wykopanych na plaży dołów i zabawy w nich powodują więcej ofiar niż rekiny.

Na niektórych plażach we Włoszech wprowadzono zakaz kopania dołów w pobliżu linii brzegowej, by nie wpadały do nich spacerujące tamtędy osoby.