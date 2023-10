Niemiecki prezydent leci do Afryki. W tle temat reparacji

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w poniedziałek wyląduje w Tanzanii. Będzie to historyczna wizyta przywódcy w afrykańskim kraju, który do 1918 r. był kolonizowany przez Cesarstwo, a następnie Rzeszę Niemiecką. Szacuje się, że w wyniku antykolonialnych powstań zginęło tam nawet 300 tys. ludzi. Tanzania od 2020 r. domaga się reparacji od rządu federalnego. - Zachodnia koncepcja odszkodowań nie prowadzi automatycznie do zagojenia historycznych blizn w Tanzanii - ocenił historyk Oswald Masebo.