Wiele gazet zamieściło depeszę niemieckiej agencji prasowej DPA z relacją z wystąpienia Scholza na wiecu w Norymberdze. "Nie chcę, żeby Polska po prostu przepuszczała (migrantów) dalej, a my będziemy następnie dyskutować o naszej polityce azylowej" - powiedział kanclerz dodając, że "każdy, kto przybywa do Polski, jest tam rejestrowany i przechodzi procedurę azylową".

FAS: Donald Tusk uruchomił lawinę

Mówiąc o 250 tysiącach wiz pracowniczych, wystawionych przez polskie władze od 2021 r. obywatelom Europy Wschodniej i Azji, Donald Tusk uruchomił lawinę - pisze Gerhard Gnauck w komentarzu opublikowanym w niedzielę we "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS). Autor zaznaczył, że wizy Schengen, umożliwiające wjazd do Niemiec, stanowiły niespełna jeden procent wystawionych pozwoleń.

Retoryka wojenna górą

Zdaniem Gnaucka temat imigracji może wpłynąć na wynik wyborów. Ze względu na to, że około 40 proc. uprawnionych do głosowania nie idzie do urn, trudno powiedzieć, jaka koalicja będzie po wyborach możliwa. "Polska znalazła się wśród krajów stojących przed dylematem, jak poradzić sobie z brakiem rąk do pracy i równocześnie zapewnić integrację imigrantów" - pisze w konkluzji Gnauck.