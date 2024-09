Niemcy zdecydowali. Wyślą do Polski żołnierzy Bundeswehry

Niemieccy żołnierze przyjadą do Polski. Mają pomóc w naprawach po powodzi

W ubiegłym tygodniu premier Polski Donald Tusk powiedział po spotkaniu zespołu kryzysowego we Wrocławiu, że Niemcy są gotowe wysłać żołnierzy w ramach wsparcia po powodzi. - Jeśli więc zobaczycie niemieckich żołnierzy, nie panikujcie. To jest pomoc. Żeby nie było co do tego wątpliwości - przekonywał Tusk.