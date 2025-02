W 2024 roku Teheran do transportu swojej ropy naftowej wykorzystywał około 150 tankowców, ale obecnie ponad 100 z nich zostało dodanych do listy statków objętych sankcjami przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA.

Dla Iranu to duży problem, ponieważ ma zobowiązanie wobec Chin , z którymi podpisał kontrakt na dostawę 25 mln baryłek ropy naftowej . Większa liczba tankowców wciągnięta na listę sankcyjną sprawiła, że Teheran sprzedaje coraz mniej tego surowca. Dostawy spadły do około 1,5 mln baryłek dziennie, w porównaniu z 1,76 mln baryłek dziennie w listopadzie ubiegłego roku, a do maja eksport może spaść o jedną trzecią obecnego poziomu - prognozowała przed dwoma dniami agencja Bloomberg.

Globalna flota tankowców składa się z około 14 tys. statków, w tym 3 tys. tankowców do przewozu ropy naftowej i 11 tys. do przewozu produktów i chemikaliów. Od końca ubiegłego roku liczba tankowców objętych sankcjami USA, UE i grupy krajów G7 przekroczyła tysiąc .

Zajmująca się analizami finansowymi amerykańska korporacja S&P Global Market Intelligence ujawniła w swoim lutowym raporcie, że ponad 800 z nich nie ma potwierdzonego ubezpieczenia. Co więcej, średni wiek statków objętych sankcjami to 21 lat, co oznacza, że jest on wyższy o około osiem lat od średniej światowej. W niczym nie przeszkadza to nastawionym na zysk afrykańskim spółkom zarządzającym tymi banderami.