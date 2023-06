O sprawie poinformował Kavkaz.Relii obrońca praw człowieka Abubakar Jangułbajew. Bliscy Szamila Basajewa - córka Chawa Abdulmeżidowa i jej syn - przebywają obecnie w ośrodku dla migrantów w Niemczech i starają się o ochronę międzynarodową. Wątpliwe jest jednak, by uzyskali status uchodźców, ponieważ byli już w przeszłości odsyłani do Rosji - zauważa portal.

Rodzina córki Basajewa po raz pierwszy starała się o ochronę w Niemczech w 2013 roku. W 2018 r. została deportowana do Rosji i wróciła do Czeczenii.

Wnuk Basajewa miał zostać wysłany na front. "Władze chciały zrobić show"

Na początku powszechnej mobilizacji jesienią ub. roku najstarszy syn kobiety został zmuszony do podpisania wezwania do armii. Grożono mu, że jeśli odmówi, jego matka zostanie wysłana "do obierania ziemniaków i służenia rosyjskim żołnierzom w Ukrainie" - relacjonuje obrońca praw człowieka. Aby uniknąć wysłania na wojnę, rodzina przybyła do Niemiec przez Turcję i Chorwację.

- Władze Czeczenii chciały zrobić show z wysłania na front wnuka Szamila Basajewa, to byłaby głośna sprawa. On odmówił, potem zaczęli grozić jego matce przymusem. W trakcie sporządzania dokumentów wyjechali z republiki - wyjaśnił Jangulbajew.

Innym powodem deportacji może być fakt, że zgodnie z międzynarodowym prawem, rodzina musi ubiegać się o azyl w pierwszym kraju wjazdu do Unii Europejskiej - Chorwacji. Na początku listopada zatrzymano tam kilkudziesięciu Czeczenów, którzy skarżyli się, że są zmuszani do podpisania odmowy udzielenia azylu.

Szamil Basajew: Terrorysta, który walczył o niepodległość Czeczenii

Szamil Basajew był przywódcą czeczeńskich rebeliantów w czasie obu wojen na terytorium republiki. Uznawany był zarówno za patriotę walczącego o uniezależnienie Czeczenii od Rosji, jak i za jednego z najgroźniejszych terrorystów świata. Tę opinię wyrażała nie tylko Rosja, ale też Organizacja Narodów Zjednoczonych, Departament Stanu USA i Komisja Europejska.

Zorganizował on szereg ataków terrorystycznych na terytorium Stawropola, Osetii Północnej, Dagestanu czy Moskwy, w których zginęły setki ludzi.

Basajew wziął także odpowiedzialność za atak z 9 maja 2004 roku na paradę z okazji dnia zwycięstwa w Groznym, w którym zginął m.in. promoskiewski prezydent Czeczenii Achmad Kadyrow.

Bojownik zginął w nocy z 9 na 10 lipca 2006 roku w Inguszetii, w okolicy wioski Ekażewo. Według szefa rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa przyczyną śmierci była eksplozja ciężarówki kamaz, przewożącej materiały wybuchowe.