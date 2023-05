Nie żyje przywódca Państwa Islamskiego. Erdogan zdradza kulisy akcji

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Świat

Tureckie służby zabiły w sobotę przywódcę Państwa Islamskiego (IS) Abu al-Husseina al-Husseini al-Kurajsziego - poinformował prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Operacja miała miejsce w Dżindajris, mieście na północy Syrii. To już trzeci lider IS, który zginął od 2022 r.

Zdjęcie Prezydent Turcji Recep Erdogan / dia images / Contributor / Getty Images