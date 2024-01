Nie żyje były szef Mosadu. Był związany z Polską

Zamir urodził się w Łodzi w 1925 r. jako Cwi Zarzewski i będąc dzieckiem, wyemigrował z rodziną do Izrael a - opisuje portal Ynet. W 1947 r. walczył w wojnie o niepodległość Izraela i do lat 60. był wojskowym.

Cwi Zamir nie żyje. Rząd Izraela nie posłuchał jego ostrzeżeń

"Zamir odszedł z poczuciem, że gdyby był bardziej przekonujący, to być może do tej wojny by nie doszło. To go spaliło od środka" - powiedział radiu wojskowemu były szef Mosadu, Dani Jatom.