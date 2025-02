"W deklaracji Zgromadzenie Narodowe wzywa Radę Ministrów do kontynuowania polityki Republiki Bułgarii na rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów międzynarodowych za pomocą środków dyplomatycznych oraz do promowania inicjatyw mających na celu deeskalację konfliktów i znalezienie trwałych pokojowych rozwiązań" - czytamy w komunikacie.

- My popieramy deklarację, w której mówimy, że nawet jeśli ktoś czegoś zażąda od naszej armii, nie wyślemy wojsk. Wszystko, co jest w tej deklaracji, zostało już powiedziane, my to powtarzamy - powiedział Toma Bykow, przedstawiciel partii GERB.