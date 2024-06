Papież Franciszek zaapelował do księży, by ich kazania "nie trwały dłużej niż osiem minut" - podaje agencja AP. W ocenie papieża, jest to wystarczający czas, by wierni w międzyczasie "nie zasnęli". Nie był to pierwszy raz, kiedy tłumaczył, jak przemawiać przez parafianami.