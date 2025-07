Nie radzą sobie z plagą. USA zrzucą miliardy much nad Meksykiem

Do granic USA zbliża się do niedawna zapomniana i zwalczona w latach 90. plaga. Chodzi o muchę śrubową, która atakuje bydło i trzodę, a która może być niebezpieczna także dla człowieka. Populacja zaczęła się odradzać i atakować kolejne kraje Ameryki. Aby zapobiec epidemii, Waszyngton planuje zrzucić miliardy wysterylizowanych samców much nad Meksykiem i częścią Teksasu. Ma to zahamować proces rozmnażania się pasożyta.