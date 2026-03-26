Czwartek jest pochmurny i deszczowy, a na południu pada śnieg. Najcieplej jest na południowym wschodzie: o godz. 13:00 w Przemyślu było 14 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak wyraźnie chłodniejsza, szczególnie w ośmiu województwach - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura szybko spadnie. Przymrozki mogą być problemem

Po zachodzie słońca w południowo-wschodniej Polsce będzie do 5, a w centrum do około 2 stopni. Na północnym zachodzie jednak synoptycy spodziewają się przymrozków. Miejscami temperatura spadnie tam do około -3, a przy gruncie nawet do -5 stopni Celsjusza - wynika z prognoz IMGW.

Przymrozki staną się zagrożeniem od godz. 22:00 i pozostaną nim do godz. 7:00 w piątek - w tym czasie bowiem będą ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obejmują one następujące województwa:

zachodniopomorskie (bez powiatów gryfickiego i kamieńskiego);

pomorskie ;

warmińsko - mazurskie ;

północno-zachodnie krańce mazowieckiego ;

kujawsko - pomorskie ;

wielkopolskie (bez powiatów na wschodzie);

lubuskie ;

dolnośląskie (bez krańców wschodnich).

Rozwiń

Oprócz przymrozków trzeba też będzie uważać na opady w wielu miejscach. Na południu Śląska i Małopolski może spaść od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Cały czas będzie też padać śnieg na terenach podgórskich Beskidu Żywieckiego i Śląskiego oraz na Podhalu i w Sudetach. Tam może spaść do 5-10 cm świeżego śniegu, a na szczytach Beskidów i Tatr od 10 do 20 cm.

Zrobi się ślisko. "Mokre nawierzchnie dróg i chodników"

Oprócz przymrozków i śniegu pogoda przynosi więcej zimowych akcentów. W czwartek po południu na południowych krańcach Polski "miejscami, szczególnie na obszarach położonych powyżej 700 metrów nad poziomem morza, opady deszczu przeszły już w deszcz ze śniegiem, a miejscami też śnieg" - informuje IMGW.

Temperatury przeważnie są dodatnie, jednak "w najbliższych godzinach spodziewamy się stopniowego ochłodzenia". To spowoduje tworzenie się pokrywy śnieżnej, "największej wysoko w górach. Uwaga, wieczorem i w nocy mokre nawierzchnie dróg i chodników miejscami mogą być śliskie" - zwracają uwagę synoptycy Instytutu w komunikacie.

-----

