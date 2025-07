We wtorek, w godzinach porannych czasu polskiego, Biały Dom potwierdził doniesienia medialne dotyczące wstrzymania części pomocy wojskowej dla Ukrainy .

Jak przekazano, do ukraińskiej armii nie trafią m.in. rakiety PAC-3 do systemów Patriot, pociski kierowane GMRLS do HIMARS, a także rakiety AIM-7 wykorzystywane w myśliwcach F-16 i systemach obrony powietrznej NASAMS.