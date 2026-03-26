Trump traci cierpliwość. "Powinni spoważnieć, zanim będzie za późno"
Prezydent Donald Trump skrytykował irańskich negocjatorów i wezwał Teheran do szybkiego zawarcia porozumienia. Ostrzegł jednocześnie, że zwlekanie z decyzją może doprowadzić do poważnych konsekwencji i sytuacji "bez odwrotu". Republikanin skrytykował też państwa NATO za brak pomocy w walce z Iranem.
W skrócie
- Administracja Donalda Trumpa przekonuje, że prezydent dąży do zakończenia wojny z Iranem i przekazała Teheranowi 15-punktowy plan.
- Iran twierdzi, że ma własne żądania i uznaje porozumienie na zasadach USA za nierealne.
- Trump na platformie Truth Social skrytykował irańskich negocjatorów oraz publiczne stanowisko Iranu wobec propozycji, wzywając stronę irańską do poważniejszego podejścia do rozmów.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Administracja Donalda Trumpa przekonuje, że prezydent dąży do zakończenia wojny z Iranem. Media donoszą, że strona amerykańska przekazała Teheranowi 15-punktowy plan.
Iran twierdzi jednak, że ma własne żądania, a porozumienie na zasadach USA jest nierealne. Trump stwierdził we wpisie na platformie Truth Social, że irańscy negocjatorzy są "bardzo różni" i określił ich jako "dziwnych".
Donald Trump traci cierpliwość do Iranu. Zapowiada "nieprzyjemne konsekwencje"
"Błagają nas o zawarcie porozumienia, co powinni robić, ponieważ zostali militarnie zniszczeni i nie mają żadnych szans" - ocenił prezydent USA.
Jednocześnie republikanin skrytykował publiczne stanowisko Iranu, który twierdzi, że jedynie analizuje przedstawioną propozycję. Trump nazwał to "nieprawdą" i wezwał stronę irańską do poważniejszego podejścia do rozmów.
"Powinni szybko spoważnieć, zanim będzie za późno, ponieważ kiedy ten moment nadejdzie, NIE BĘDZIE ODWROTU, a konsekwencje nie będą przyjemne! (pisownia oryginalna - red.)" - zaznaczył.
Trump skrytykował też państwa NATO za postawę wobec wojny. "Państwa NATO nie zrobiły absolutnie nic, by pomóc w (walce) z tym oszalałym państwem, obecnie zdziesiątkowanym militarnie" - napisał. Prezydent USA ostrzegł też, że jego kraj "nigdy nie zapomni tego ważnego momentu w historii".
Wojna z Iranem trwa. Teheran odrzuca plan USA
Według doniesień medialnych 15-punktowy plan zakończenia konfliktu USA obejmuje m.in. demontaż programu nuklearnego, zaprzestanie wspierania grup proxy oraz ponowne otwarcie strategicznej cieśniny Ormuz.
Dodatkowo pojawiły się informacje o propozycji miesięcznego zawieszenia broni, które miałoby umożliwić szczegółowe negocjacje.
Jednak władze w Teheranie stanowczo zaprzeczają, jakoby prowadzone były bezpośrednie rozmowy. Przewodniczący parlamentu Mohammad Baqer Qalibaf określił te doniesienia jako "fake news".
Pomimo sygnałów o trwających negocjacjach, działania militarne trwają. Stany Zjednoczone, Izrael i Iran kontynuują wzajemne uderzenia.
Według źródeł USA przygotowują się także do wysłania kolejnych tysięcy żołnierzy, w tym jednostek z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej. W regionie stacjonuje już około 50 tys. amerykańskich żołnierzy, a dalsze wzmocnienia mogą oznaczać dłuższy konflikt.