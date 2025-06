" Bug miłosny " czy też mucha "miesiąc miodowy" opanowała popularne miejsca turystyczne, a jej roje często pojawiają się także w części dzielnic mieszkalnych , co utrudnia życie lokalnej społeczności.

Liczba skarg do urzędników z roku na rok wzrasta. Jak opisuje brytyjski "The Guardian", w 2023 roku było to 4418 skarg wobec 9296 w 2024 roku. Wiadomo, że w tym roku tylko jednego dnia odpowiedni urząd otrzymał ponad 100 skarg.