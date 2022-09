Brytyjczycy od kilku dni opłakują śmierć Elżbiety II. Jedni oddają hołd królowej poprzez emocjonalne wpisy i podziękowania w mediach społecznościowych, inni tłumnie udają się m.in. pod bramę Pałacu Buckingham, gdzie składają kwiaty i śpiewają państwowy hymn. Żałobnicy chętnie przynoszą tam też całą masę prezentów. Wśród nich szczególną uwagę warto zwrócić na pluszowe misie Paddington oraz kultowe kanapki z marmoladą.

Ostatnie z prezentów nie do końca podobają się członkom organizacji Royal Parks, zarządzającej miejscami, w których mieszkańcy żegnają monarchinię. Poprosili oni za pośrednictwem telewizji BBC, aby Brytyjczycy w celu uczczenia Elżbiety II przynosili wyłącznie nieopakowane kwiaty.

Wiadomość do mieszkańców Wielkiej Brytanii przekazała gospodyni programu śniadaniowego Sally Nugent.

"Chcę tylko przekazać wam kilka rad, które dziś rano przyszły z Parków Królewskich. Sugerują oni, że jest w nich w tej chwili wystarczająco dużo kanapek z marmoladą i pluszowych Paddingtonów. Proszę więc, nie krępujcie się przynosić kwiatów, ale nie przynoście na razie maskotek i kanapek" - powiedziała prowadząca na antenie BBC.

Królowa, kanapki z marmoladą i miś Paddington

Wiadomość przekazana w programie śniadaniowym zasmuciła wielu Brytyjczyków. Nic dziwnego - podobnie jak królową, pokochali oni jej przyzwyczajenia. Wśród nich nie sposób nie wymienić jednej z ulubionej przekąsek Elżbiety II - kanapki z marmoladą.

Podobnie jak słodki przysmak, w pamięci żałobników zapadło słynne wideo, na którym monarchini gości na śniadaniu misia Paddingtona. Filmik został opublikowany z okazji 70-lecia panowania królowej. Na nagraniu widać, jak Elżbieta II ze spokojem i życzliwością patrzyła na niedźwiadka, który najpierw wypił całą herbatę, a następnie rozdeptał królewskie śniadanie. Wówczas miś wyciągnął z kapelusza swoją kanapkę. Królowa sięgnęła po torebkę i także wyjęła z niej drugie śniadanie - kanapkę z marmoladą.

Filmik został udostępniony w serwisie YouTube na kanale The Royal Family, w czerwcu tego roku. Do tej pory wyświetlono go ponad 9 milionów razy.

Przypomnijmy, że miś Paddington również pożegnał zmarłą królową. Na oficjalnym koncie na TT niedźwiadka można było przeczytać te same słowa, którymi zwrócił się do Elżbiety II na wspomnianym wideo.

"Dziękuję Pani za wszystko" - napisano w poście.