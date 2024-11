Na niektóre cmentarze można przyjść z psem . Jednak, jak zaznacza ochrona, trzeba bardzo uważać. W trawie między grobami żyją węże , które największym zagrożeniem są właśnie dla czworonogów. Ochrona ostrzega także przed kojotami , które, i wcale nie zdarza się to rzadko, porywają nawet średniej wielkości psy.

Kwiaty i pocałunki

Westwood Village Memorial Park to cmentarz na pierwszy rzut oka przypominający kameralny park wśród starych drzew, który ukryty jest między wysokimi blokami mieszkalnymi i piętrowymi garażami. Położony jest w zachodniej części Hollywood, na obrzeżach Beverly Hills, przy drodze z Santa Monica do San Fernando. Tradycyjnych nagrobków z pomnikami jest na nim niewiele. Tutaj prochy większości zmarłych pochowane są w kolumbariach.

Najwięcej kwiatów przy jednej ze ścian grobowca i pocałunki złożone przy tabliczce z nazwiskiem podpowiadają, że to właśnie tu spoczywa ikona amerykańskiego kina i popkultury Marilyn Monroe . W tym samym kolumbarium pochowany jest jej przyjaciel - pisarz i scenarzysta Truman Capote , który - gdy pisał "Śniadanie u Tiffany’ego", chciał, aby to Marilyn Monroe zagrała główną role w filmie opartym na jego książce. Stało się inaczej - rolę dostała Audrey Hepburn.

W Westwood Village Memorial Park pochowani są również: nominowany trzy razy do Oscara Kirk Douglas, Janet Leigh, która za rolę w "Psychozie" A. Hitchcocka zdobyła Złotego Globa i była nominowana do Oscara, oraz Burt Lancaster - czterokrotnie nominowany do Oscara, statuetki zdobył dwie.