Na początku epidemii przypadki cholery w Zambii były ograniczone do Lusaki i Ndoli , dwóch największych miast Zambii. Obecnie jednak choroba rozprzestrzeniła się na wszystkie prowincje kraju i może mieć wpływ na cały region południowej Afryki .

Afryka jest kontynentem najbardziej dotkniętym rozprzestrzenianiem się choroby. Jak informuje WHO każdego roku na całym świecie odnotowuje się od 1,3 do 4,0 mln przypadków cholery i od 21 tys. do 143 tys. zgonów z jej powodu.