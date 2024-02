- To dobra wiadomość, że nasz spór ze Szwecją zostanie wkrótce rozstrzygnięty - oświadczył Viktor Orban , cytowany przez agencję Reutera.

Polityk podkreślił, że krajowy parlament już wkrótce zagłosuje nad ratyfikacją członkostwa Szwecji w Sojusz Północnoatlantyckim . Ma to nastąpić w trakcie wiosennej sesji organu ustawodawczego, która rozpocznie się 26 lutego .

Szwecja wkrótce dołączy do NATO? Węgry są ostatnią przeszkodą

Węgry są jedynym państwem NATO, które do tej pory nie dokonało ratyfikacji. Przez długi czas nie decydowała się na to również Turcja, jednak w styczniu władze zmieniły zdanie. W drugiej połowie miesiąca parlament zgodził się na przyłączenie Szwecji do sojuszu, pod czym następnie podpisał się prezydent Recep Tayyip Erdogan.