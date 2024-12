Nastolatek wypadł ze swojego fotela na wysokości około 30 metrów , po czym runął na ziemię. W siedzeniach nie było pasów bezpieczeństwa. Z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, gdzie zmarł. Atrakcja, na której doszło do tragedii, udostępniona została gościom parku w styczniu 2022 roku. Po wypadku wieżę tymczasowo zamknięto. Później całkowicie ją zdemontowano.

USA. Śmierć nastolatka w parku rozrywki. Wielkie odszkodowanie dla rodziców

- Ten wyrok to krok naprzód w drodze do pociągania korporacji do odpowiedzialności za bezpieczeństwo ich produktów - powiedział po ogłoszeniu wyroku prawnik rodziny Ben Crump. Podkreślił także, że decyzja wymiaru sprawiedliwości to potwierdzenie tego, o czym od dawna mówili bliscy nastolatka.