Toruń. Smog zabiera "normalne życie" pięciolatkowi

- Mój syn każdego dnia zmaga się z chorobą, która odbiera mu dzieciństwo. Zwykłe wyjście na dwór może zaostrzyć jego dolegliwości, więc często staramy się unikać przebywania na zewnątrz w sezonie grzewczym. Czyste i bezpieczne powietrze to nie luksus, to potrzeba, bez której normalne życie dla niego staje się niemożliwe. Przecież mój syn ma prawo do normalnego życia - do zabawy i beztroski, jak każdy pięciolatek - zaznaczyła pani Urszula, matka chłopca.