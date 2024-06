Naciski na Joe Bidena. Media: Nie akceptuje prawdy

Media na całym świecie, w tym w szczególności amerykańskie, wciąż żyją pierwszą debatą kandydatów na prezydenta USA - Donalda Trumpa i Joe Biden a, w której ubiegający się o reelekcję Biden nie wypadł najlepiej. Dla pisarza i publicysty Davida Ignatiusa to jedynie potwierdzenie śmiałej tezy , na jaką pozwolił sobie w opublikowanym we wrześniu ubiegłego roku artykule.

"Washington Post": Nie prezydentura, a pokonanie Trumpa jest dla Bidena najważniejsze

Oprócz "głębokiego przekonania, że jest w stanie wygrać", Joe Bidena miała napędzać " głęboka niechęć do Donalda Trumpa i jego 'rebelii ' znanej jako MAGA, od pierwszych liter hasła Trumpa - Make America Great Again (Uczynić Ameryką znowu wielką)".

"Szczególnie bolesne w tej historii jest to, że Biden był w większości kwestii bardzo dobrym prezydentem (...) Skutecznym, mimo oczywistych oznak stresu. I pozostał też przyzwoitym człowiekiem" - stwierdził, przypominając dalej, że "nigdy nie jest za późno, by zrobić to, co należy".