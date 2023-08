W Brazylii dokonano nowego odkrycia. Purpureocillium to rodzaj grzyba, który nie pozostawia swojej ofierze najmniejszych szans, kiedy ją zaatakuje. Jak podaje "Daily Mail", okaz ten urządza sobie ucztę na pająkach pułapkowych, które występują w lasach deszczowych. Co więcej, zalicza się go do tej samej grupy, co grzyb znany z serialu "The Last of Us".