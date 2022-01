Müller: Nord Stream 2 to włożenie pistoletu do rąk Putina i wymierzenie go w Europę

Uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 to jak włożenie pistoletu do rąk prezydenta Rosji i wymierzenie tego pistoletu w Europę środkowo-wschodnią - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. - Ewentualne otwarcie tego gazociągu to danie dodatkowej szansy grożenia Europie destabilizacją energetyczną, nie tylko Polsce - dodał.

Zdjęcie Rzecznik rządu Piotr Müller / Polsat News