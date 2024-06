Mniej pilotów niż myśliwców. Kijów o "celowym opóźnianiu"

Według Kijowa Stany Zjednoczone mają "celowo opóźniać" szkolenie ukraińskich pilotów na F-16 - podaje "The Times". Oznacza to, że Ukraina nie będzie miała czasu na przeszkolenie wystarczającej liczby pilotów do końca roku.

Ukraina. Mniej wyszkolonych pilotów niż myśliwców

Aleksandra Ustinova, szefowa parlamentarnej komisji specjalnej ds. broni i amunicji twierdzi, że w związku z opóźnieniem, do końca roku Ukraina prawdopodobnie będzie miała zaledwie 20 pilotów w pełni przeszkolonych. - Na razie będziemy mieli mniej wyszkolonych pilotów niż myśliwców - przyznaje. Reklama

Jak dotąd Belgia, Dania, Holandia i Norwegia zobowiązały się do przekazania Ukrainie ponad 60 myśliwców F-16. Pierwsze mają przybyć do kraju jeszcze w tym roku. Jednak według Ustinovej na razie w Tucson w Arizonie szkoli się tylko ośmiu ukraińskich pilotów, a kolejnych dwunastu trenuje w bazie lotniczej w Danii. Trzeci program szkoleniowy w Rumunii jeszcze się nie rozpoczął. Co więcej, według Ustinovej Kijów zwrócił się do Waszyngtonu o zapewnienie co najmniej dziesięciu miejsc więcej w programach edukacyjnych, ale jego prośba została odrzucona.

Waszyngton miał przekazać Kijowowi, że w kolejce po przydziały szkoleniowe ukraińskich pilotów wyprzedzają inne kraje, wobec których USA nie mogą złamać swoich zobowiązań. Urzędnik z Departamentu Obrony USA stwierdził również, że ukraińscy piloci mają trudności ze znajomością języka angielskiego, a także z przyswojeniem programu. To w jego ocenie powoduje, że "postęp w szkoleniu na samolocie F-16 jest dość słaby". Ustinova nazywa takie zarzuty "śmiesznymi". - To nie są argumenty, tylko wymówki, które ciągle powtarzają - podkreśla. Reklama

Na pieńku z Waszyngtonem? Kijów stawia sprawę jasno

Jak donosi Politico, Ukraina domaga się, aby Stany Zjednoczone i inne kraje wzmocniły zaangażowanie w szkolenie ukraińskich pilotów na F-16. Kijów ogłaszał wcześniej, że 30 pilotów może rozpocząć szkolenie w USA natychmiast. Z kolei administracja Joe Bidena przekazała Ukrainie, że w ramach ich programu szkoleniowego - który odbywa się w Arizonie - nie ma wystarczającej przestrzeni, aby pomieścić jednocześnie więcej niż 12 pilotów.

"Le Monde" informuje, że francuskie siły powietrzne zobowiązały się do przeszkolenia 26 Ukraińców do latania na F-16 w ciągu dwóch lat. Obecnie we Francji szkoli się dziesięciu ukraińskich pilotów, którzy trenują na samolotach Alphajet. Myśliwce te mają tablicę przyrządów podobną do tej w F-16.

Źródło: "The Times", "Le Monde", Politico