Miasto niemal przestało istnieć. Stracił 11 członków rodziny

Bilans ofiar śmiertelnych huraganu Helene, który pod koniec września uderzył w Stany Zjednoczone wynosi aktualnie 232 osoby. Z kolei niemal 300 uznaje się za zaginione. Był to najbardziej śmiercionośny huragan, jaki uderzył w kontynentalną część kraju od czasu huraganu Katrina w 2005 r.

Wśród ofiar żywiołu 11 osób to członkowie rodziny Jessiego Craiga . Większość z nich mieszkała w Fairview w hrabstwie Buncombe. To przez ten rejon przeszły najbardziej niszczycielskie lawiny błotne . ABC News przypomina, że lokalni urzędnicy określali wydarzenie jako "kataklizm biblijnych rozmiarów".

- Teraz okolica jest nie do poznania, ale to miejsce, w którym się urodziłem i wychowałem - powiedział Jessie Craig w rozmowie z ABC11. Jego rodzina żyła w okolicy przez ostatnie 80 lat, a związek z ziemią był na tyle mocny, że lokalni mieszkańcy określali ten obszar mianem "Craigtown".

USA. Huragan Helene przeszedł przez kraj. Dramat w Fairview

- Nigdy tego nie zrozumiemy. To nasza społeczność i nasze miasto. Nie wiem, czy kiedykolwiek wrócimy do normalności. To sytuacja, która zmieniła nasze życie - stwierdziła MeKenzie Craig, żona Jessiego.