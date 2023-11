Do sprzedaży menu trafi dzięki rodzinie Lena Stephensona . Historyk pochodzący z Nowej Szkocji w Kanadzie był badaczem ciał osób, które zginęły w katastrofie. W 2017 roku zmarł, a menu trafiło do jego córki Mary Anity. Ta zaś przekazała je do wyspecjalizowanych aukcjonerów.

- Około sześć miesięcy temu jego córka i zięć Allen poczuli, że nadszedł właściwy czas, by przejrzeć rzeczy. Kiedy to zrobili znaleźli menu w starym albumie ze zdjęciami (...) Biorąc pod uwagę powiązanie Nowej Szkocji z Titanicem i fakt, że nosi on ślady szkód spowodowanych przez wodę, można założyć, że pochodzi on od jednej z ofiar - tłumaczył prowadzący aukcję Andrew Aldridge.