Decyzja dotycząca dalszego pobytu papieża Franciszka w szpitalu zależeć będzie od reakcji na zastosowane leczenie - podał Watykan. Zdeterminuje to także to, czy Ojciec Święty przemówi do wiernych podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Franciszek przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelii z powodu zaostrzającego się zapalenia oskrzeli. O jego zdrowie modliło się w sobotę pięć tysięcy wiernych zgromadzonych w bazylice Świętego Piotra.