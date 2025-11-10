Redaktor "The Economist" Adam Roberts twierdzi, że nad Donaldem Trumpem od dłuższego czasu zbierają się polityczne "czarne chmury". Amerykanów coraz bardziej niepokoją problemy gospodarcze kraju, pogarszające się warunki na rynku pracy czy ofensywna polityka migracyjna prezydenta.

Jak zauważa Roberts, niedawne zwycięstwa demokratów w ważnych głosowaniach, słabsze wyniki sondaży, a nawet pierwsze objawy nielojalności współpracowników, negatywnie rzutują na pozycję Trumpa zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na arenie międzynarodowej.

Donald Trump traci popularność w USA? "Czarne chmury"

Według najnowszego sondażu YouGov na zlecenie "The Economist", działania Donalda Trumpa w czasie jego drugiej prezydentury pozytywnie ocenia 39 proc. Amerykanów. Przeciwników prowadzonej przez niego polityki jest zaś 58 proc. wyborców. To najsłabszy dotychczasowy wynik Trumpa i kolejny, w którym amerykański prezydent zalicza spadek poparcia.

Dziennikarz "The Economist" dostrzega w zmianie preferencji politycznych amerykańskiego społeczeństwa co najmniej kilka przyczyn. Jego zdaniem, na niekorzyść Trumpa zadziałało zdominowane przez demokratów głosowanie w wyborach regionalnych w Wirginii i New Jersey oraz wybory prezydenckie w Nowym Jorku, w których zwyciężył polityczny oponent Trumpa - Zohran Mamdani.

Tuż po wyborach, które okazały się porażką administracji Trumpa, przeprowadzono liczne sondaże i analizy, z których wynika, że od Trumpa coraz liczniej odwracają się takie grupy jak Latynosi, czy osoby poniżej 30. roku życia, którzy poparli go w wyborach prezydenckich.

Ponadto, na korzyść demokratów zadziałała również frekwencja, która wskazuje na dużą mobilizację liberalnego elektoratu. Co więcej, wśród osób głosujących na Partię Demokratyczną znalazła się spora grupa wcześniejszych zwolenników Partii Republikańskiej.

Spadki na giełdzie, konflikty z urzędnikami. "The Economist" o politycznej przyszłości Trumpa

Jeszcze poważniejszym problemem dla administracji Trumpa może stać się głęboka korekta na giełdzie, która wydaje się coraz bardziej prawdopodobna.

Jak pisze "The Economist", prezydent, który wskazywał rosnące notowania na giełdzie jako miarę swojego sukcesu, na tym polu również poniósł w ostatnim czasie porażkę. W ubiegłym tygodniu spadek notowań spółek z sektora AI zmniejszył ich wycenę rynkową o 800 miliardów dolarów, a "istnieją wszelkie powody, by oczekiwać większych zniszczeń".

Kolejną możliwą przyczyną spadku popularności Trumpa może być konflikt z republikańską kongresmenką Marjorie Taylor Greene - dotychczas jedną z jego najwierniejszych zwolenniczek.

Polityczka od pewnego czasu otwarcie opowiada się przeciw prezydentowi USA i neguje jego zapewnienia o spadającym poziomie inflacji. Zdaniem Robertsa, jej polityczny dystans jest ważnym sygnałem dla innych republikańskich kongresmenów.

"The Economist" podkreśla, że mimo dotkliwej przegranej w wyborach prezydenckich, głosowanie w New Jersey i Wirginii "daje Partii Demokratycznej powody do radości", w przeciwieństwie do coraz gorszych notowań republikańskiego prezydenta.

Źródło: The Economist

