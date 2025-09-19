W skrócie Sędzia z Florydy odrzucił pozew Donalda Trumpa przeciwko dziennikowi "New York Times".

Trump domagał się 15 miliardów dolarów odszkodowania za -jak twierdzi - zniesławienie. Sąd pozwolił prawnikom na poprawienie skargi w ciągu 28 dni.

Pozew wpisuje się w serię działań Trumpa przeciw mediom, część z nich zakończyła się ugodami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sąd, odrzucając pozew o zniesławienie złożony przezDonalda Trumpa przeciwko dziennikowi "New York Times", przestrzegł, że pozwy nie mogą być manifestacją stanowiska politycznego. Prezydent USA domagał się 15 mld dolarów odszkodowania.

USA: Donald Trump pozwał dziennik. Sąd podjął decyzję

Sędzia Steven Merryday z Florydy ostro skrytykował 85-stronicowy pozew, wniesiony przez Trumpa przeciwko dziennikowi, jako zbyt długi i urągający zasadom dotyczącym składania takich dokumentów.

Jak oznajmił, pozew musi być zwięzłym i bezpośrednim przedstawieniem zarzutów i faktów w sprawie, podczas gdy zawarte w skardze prawników Trumpa polityczne tyrady przeciwko dziennikowi były "zdecydowanie niewłaściwe i niedopuszczalne".

"Jak każdy prawnik wie (lub przypuszcza się, że wie), pozew nie jest publicznym forum do rzucania obelg i wyzwisk - nie jest chronioną platformą do wyrażania wściekłości na przeciwnika" - napisał sędzia. Mimo to, dał prawnikom Trumpa 28 dni, by poprawili pozew, wyznaczając im limit objętości dokumentu - 40 stron.

Prezydent USA domagał się 15 miliardów dolarów odszkodowania

W złożonym we wtorek pozwie przeciwko nowojorskiej gazecie, od czterech jej dziennikarzy i wydawnictwu Penguin Random House, Trump domaga się 15 mld dolarów zadośćuczynienia. Prezydent zarzucił pozwanym stronniczość i zniesławianie go.

W dokumencie napisanym w publicystycznym stylu prawnicy argumentowali m.in. że "New York Times" stał się rzecznikiem Partii Demokratycznej i dopuszcza się "zniesławiania i oczerniania przeciwników politycznych na skalę przemysłową".

W skardze przypomniano poparcie rady redakcyjnej gazety, jakiego - zgodnie z amerykańską tradycją - udzieliła ona Kamali Harris w wyborach prezydenckich w 2024 r. Dokument pełny jest też pochwał pod adresem Trumpa.

Pozwy Trumpa przeciwko mediom. "Będziemy z tym walczyć i wygramy"

Pozew przeciwko "NYT" jest jednym z serii działań Trumpa przeciwko mediom głównego nurtu.

Wcześniej pozwał on m.in. "Wall Street Journal" za doniesienia dziennika w sprawie kartki o podtekście seksualnym, jaką Trump miał napisać na 50. urodziny swojemu ówczesnemu przyjacielowi, Jeffreyowi Epsteinowi.

W podobny sposób Trump pozwał również telewizję ABC i CBS, które poszły z nim na ugodę, zgadzając się na wpłatę 15 i 20 mln dolarów na jego fundację. W przypadku CBS, właściciel stacji, firma Paramount, wkrótce po ugodzie otrzymała akceptację władz federalnych w sprawie fuzji ze Skydance Media, co skutkowało oskarżeniami o korupcję.

W czwartek redaktor wykonawczy "NYT" Joseph Kahn zapowiedział, że gazeta nie zamierza ulegać presji i iść na ugodę.

- On (Trump - red.) myli się co do faktów i co do prawa. Będziemy z tym walczyć i wygramy - zadeklarował Kahn.

W czwartek Trump zasugerował, że licencję na nadawanie w otwartym paśmie mogą stracić największe ogólnodostępne telewizje, ponieważ emitują programy typu talk-show komików krytycznych wobec głowy państwa. Według Trumpa, "nie wolno im tego robić".

Prezydent wezwał też stację NBC do zwolnienia gospodarzy talk-show, Jimmy'ego Fallona i Setha Meyersa. Wcześniej zawieszono równie nielubianego przez prezydenta komika, Jimmy'ego Kimmela, a CBS nie przedłużyło umowy z innym prowadzącym popularny komediowy talk-show, Stephenem Colbertem.

Przydacz w „Graffiti” ostro o Sikorskim: Ośmiesza Polskę Polsat News Polsat News