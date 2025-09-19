Sąd oddalił pozew Trumpa. Prezydent USA domagał się gigantycznej kwoty

Sędzia z Florydy odrzucił pozew o zniesławienie złożony przez Donalda Trumpa przeciwko dziennikowi "New York Times". Prezydent USA domagał się 15 miliardów dolarów odszkodowania. Sędzia ostro krytykował 85-stronicowy dokument za zawarte w nim "polityczne tyrady", domagając się jednocześnie jego skrócenia. Prawnicy Trumpa mają 28 dni na poprawienie skargi.

Donald Trump pozwał dziennik "New York Times"
Donald Trump pozwał dziennik "New York Times"Melissa Bender / NurPhotoAFP

Sąd, odrzucając pozew o zniesławienie złożony przezDonalda Trumpa przeciwko dziennikowi "New York Times", przestrzegł, że pozwy nie mogą być manifestacją stanowiska politycznego. Prezydent USA domagał się 15 mld dolarów odszkodowania.

USA: Donald Trump pozwał dziennik. Sąd podjął decyzję

Sędzia Steven Merryday z Florydy ostro skrytykował 85-stronicowy pozew, wniesiony przez Trumpa przeciwko dziennikowi, jako zbyt długi i urągający zasadom dotyczącym składania takich dokumentów.

Jak oznajmił, pozew musi być zwięzłym i bezpośrednim przedstawieniem zarzutów i faktów w sprawie, podczas gdy zawarte w skardze prawników Trumpa polityczne tyrady przeciwko dziennikowi były "zdecydowanie niewłaściwe i niedopuszczalne".

"Jak każdy prawnik wie (lub przypuszcza się, że wie), pozew nie jest publicznym forum do rzucania obelg i wyzwisk - nie jest chronioną platformą do wyrażania wściekłości na przeciwnika" - napisał sędzia. Mimo to, dał prawnikom Trumpa 28 dni, by poprawili pozew, wyznaczając im limit objętości dokumentu - 40 stron.

    Prezydent USA domagał się 15 miliardów dolarów odszkodowania

    W złożonym we wtorek pozwie przeciwko nowojorskiej gazecie, od czterech jej dziennikarzy i wydawnictwu Penguin Random House, Trump domaga się 15 mld dolarów zadośćuczynienia. Prezydent zarzucił pozwanym stronniczość i zniesławianie go.

    W dokumencie napisanym w publicystycznym stylu prawnicy argumentowali m.in. że "New York Times" stał się rzecznikiem Partii Demokratycznej i dopuszcza się "zniesławiania i oczerniania przeciwników politycznych na skalę przemysłową".

    W skardze przypomniano poparcie rady redakcyjnej gazety, jakiego - zgodnie z amerykańską tradycją - udzieliła ona Kamali Harris w wyborach prezydenckich w 2024 r. Dokument pełny jest też pochwał pod adresem Trumpa.

      Pozwy Trumpa przeciwko mediom. "Będziemy z tym walczyć i wygramy"

      Pozew przeciwko "NYT" jest jednym z serii działań Trumpa przeciwko mediom głównego nurtu.

      Wcześniej pozwał on m.in. "Wall Street Journal" za doniesienia dziennika w sprawie kartki o podtekście seksualnym, jaką Trump miał napisać na 50. urodziny swojemu ówczesnemu przyjacielowi, Jeffreyowi Epsteinowi.

      W podobny sposób Trump pozwał również telewizję ABC i CBS, które poszły z nim na ugodę, zgadzając się na wpłatę 15 i 20 mln dolarów na jego fundację. W przypadku CBS, właściciel stacji, firma Paramount, wkrótce po ugodzie otrzymała akceptację władz federalnych w sprawie fuzji ze Skydance Media, co skutkowało oskarżeniami o korupcję.

        W czwartek redaktor wykonawczy "NYT" Joseph Kahn zapowiedział, że gazeta nie zamierza ulegać presji i iść na ugodę.

        - On (Trump - red.) myli się co do faktów i co do prawa. Będziemy z tym walczyć i wygramy - zadeklarował Kahn.

        W czwartek Trump zasugerował, że licencję na nadawanie w otwartym paśmie mogą stracić największe ogólnodostępne telewizje, ponieważ emitują programy typu talk-show komików krytycznych wobec głowy państwa. Według Trumpa, "nie wolno im tego robić".

        Prezydent wezwał też stację NBC do zwolnienia gospodarzy talk-show, Jimmy'ego Fallona i Setha Meyersa. Wcześniej zawieszono równie nielubianego przez prezydenta komika, Jimmy'ego Kimmela, a CBS nie przedłużyło umowy z innym prowadzącym popularny komediowy talk-show, Stephenem Colbertem.

