Masowe zatrucie jadem kiełbasianym w Rosji. Padł absolutny rekord

Pierwsze zatrucia jadem kiełbasianym po spożyciu zanieczyszczonej sałatki z fasolą zaczęto odnotowywać w Rosji pod koniec czerwca . W kolejnych tygodniach liczba chorych drastycznie się zwiększała. Epidemia botulizmu dotknęła ostatecznie 11 obwodów Rosji. The Moscow Times podkreśla, że zakażonych mogło być jeszcze więcej - ze wszystkich 417 chorych, 243 zostało zdiagnozowanych podczas wizyt lekarzy terenowych. Osoby te nie zgłaszały się do lekarzy i szpitali, wybierając leczenie na własną rękę.

Dwóch zmarłych to młodzi mężczyźni - 21-latek z Kostromy zmarł 24 czerwca po spożyciu skażonego produktu z dostawy. Z kolei 5 lipca w szpitalu zmarł 24-letni mieszkaniec Dzierżyńska . Mężczyzna chorował przewlekle, a ostre zatrucie pogorszyło jego stan.

Jad kiełbasiany w Rosji. Zatruta fasola pod lupą śledczych

Zgodnie z wynikami dochodzenia epidemiologicznego zaprezentowanymi przez Annę Popową na posiedzeniu komisji Dumy Państwowej ds. ochrony zdrowia ogniskiem zatrucia była fasola, sprowadzona do Rosji z zagranicy. Produkt miał zostać ugotowany, zapakowany w plastikowe worki i przewieziony do siedzib Local Kitchen i Gastroport - firm dostarczających jedzenie na dowóz. Na miejscu fasolę dodawano do sałatek lobio oraz sałatek z tuńczykiem. Łącznie skażony produkt znalazł się w 2882 zamówieniach.