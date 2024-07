Niemieccy lekarze ostrzegają przed epidemią. Winni barberzy

Niemcy. Epidemiolodzy o warunkach u barberów

Niemieckie media informują od kilku dni o przypadkach infekcji tym grzybem, szczególnie u mężczyzn w wieku od 17 do 35 lat. Powoduje on swędzenie, zaczerwienienie skóry i wypadanie włosów.

Niemcy. Tysiące przypadków infekcji

Kontrowersje wokół barberów w Niemczech

Dyskusja na temat jakości usług u barberów w Niemczech od wielu lat budzi wiele kontrowersje . A wszystko dlatego, że są traktowane inaczej niż tradycyjne zakłady fryzjerskie . Do ich otwarcia nie jest potrzebny tytuł mistrzowski. Co prawda, jest wielu barberów w Niemczech, którzy słyną z dobrej jakości usług i są cenieni w branży, jednak coraz częściej otwierane są zakłady, które ani z jakością, ani fachowością nie mają nic wspólnego .

To jedna z branż, która wykorzystywana jest do prania brudnych pieniędzy. Często zmieniają one "formalnych" właścicieli, oferując swoje usługi poniżej rynkowej ceny.

Również personel jest zazwyczaj przypadkowy, nie można płacić kartą, nie są wydawane rachunki , nie można umówić się na konkretny termin, tak by w przypadku kontroli, fiskus nie mógł ustalić, ilu klientów ostrzyżono. To właśnie tam często nie dba się o higienę, dezynfekcję nożyczek, grzebieni i brzytew. Chodzi tylko o szybki zysk .

Dermatolodzy w Niemczech apelują, by problemu nie bagatelizować, bo może on doprowadzić do pandemii, i to nie tylko w Niemczech. Ostrzegają, że dbanie o wygląd przez odwiedzanie najtańszych barberów, u których można sporo zaoszczędzić, może prowadzić do poważnych problemów.