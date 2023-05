Masowe groby w Kenii. Ofiary sekty pozbawiano narządów wewnętrznych

Przypomnijmy, o przerażającym odkryciu w jednym z kenijskich nadmorskich miasteczek informowaliśmy w drugiej połowie kwietnia. Mówiono wtedy o 21 ofiarach, ale liczba ta szybko rosła.

Kenia. Ofiary w masowych grobach bez narządów wewnętrznych

Śledztwo wskazuje na winę miejscowego pastora, który nakazał członkom swojej sekty głodzenie się "dla Jezusa". Śmierć głodowa miała być sposobem na szybsze spotkanie się z nim. Paul Mackenzie Nthenge, kaznodzieja Międzynarodowego Kościoła Dobrej Nowiny, trafił do więzienia 15 kwietnia. Następnie służby poinformowały o zaplanowanych pracach na terenach należących do duchownego oraz o zamiarze przeprowadzenia sekcji zwłok.



"Do tej pory aresztowano w sprawie 25 osób, a zespół śledczy zbliża się do kolejnych sprawców, którzy pomagali duchownemu w popełnianiu tych ohydnych okrucieństw" - napisał w mediach społecznościowych kenijski minister spraw wewnętrznych Kithure Kindiki.