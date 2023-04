Przywódca kultu czeka na rozprawę. Będą sekcje zwłok

Według medialnych doniesień kaznodziejai nakazywał śmierć głodową, wskazując ją jako sposób na "". Kenijski dziennik "The Standard" pisze także o, które kaznodzieja miał wyprawiać swoim wyznawcom, zanim nakazywał im post.

Kaznodzieję aresztowano 15 kwietnia po tym, jak odnaleziono pierwsze cztery ciała. Duchowny przebywa obecnie w areszcie, gdzie czeka na rozprawę. Media określają mężczyznę jako "przywódcę kultu" i donoszą, że miał on rzekomo zachęcać do głodówki, by "szybciej spotkać się z Jezusem". Pastor nie przyznaje się do winy.



Wideo youtube

W sobotę kenijska policja przekazała, że pastor prowadzi obecnie strajk głodowy - informuje "Nation".



Do tej pory zidentyfikowano 58 grobów. Na miejscu wciąż trwają czynności. Uważa się, że grobów i ciał może być więcej. - Kiedy jesteśmy w tym lesie i docieramy do miejsca, gdzie widzimy duży krzyż, wiemy, że pochowanych będzie tam więcej niż pięć osób - powiedział telewizji Citizen Victor Kaudo z Centrum Sprawiedliwości Społecznej w Malindi.



Kenijskie media przekazały również, że służby przeprowadzą testy i badania DNA, dzięki którym uda się sprawdzić, czy ofiary faktycznie zmarły z głodu.